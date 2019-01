O lege pe care nici specialistii nu o pot aplica. Prevederile care interzic comercializarea anumitor tipuri de pungi de plastic sunt deocamdata greu de indeplinit - VIDEO

Chiar daca legea care interzice vanzarea pungilor din plastic e in vigoare, un mecanism de control a acesteia nu exista inca. O spun responsabilii de la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor.

Radu MUSTEATA, SEF DIRECTIE, ANSA: “La moment, in lege, nu este clar stipulat care autoritate efectueaza aceste verificari. Urmeaza sa fie stabilite claritati in lege. Suntem in discutii si cu Agentia pentru Protectia Consumatorului sa stabilim un mecanism clar de control.”

Chiar daca de la 1 ianuarie pungile din plastic de un anumit tip ar fi trebuit sa dispara definitiv de pe piata, verificari in magazine nu s-au facut, iar specialistii abia urmeaza sa fie instruiti.

Radu MUSTEATA, SEF DIRECTIE, ANSA: “Urmeaza sa fie efectuate controale la unitatile de comert pentru a verifica pungile care sunt eliberate consumatorilor. Daca sunt mai groase de 50 microni sau egale atunci sunt interzise. Vom efectua instruirea atat cu inspectorii din teritoriu, cat si cu operatorii din domeniul alimentar cu privire la utilizrea acestor pungi din plastic.”

Incepand cu 1 ianuarie comercializarea pungilor cu grosimea egala sau mai mare de 50 de microni a fost interzisa. Sacosele cu peretii mai subtiri de 50 de microni vor fi interzise abia de la 1 ianuarie 2020.

Interdictia este motivata prin faptul ca in timpul arderii, pungile de plastic emit gaze toxice si reprezinta un pericol pentru mediu. Statisticile arata ca, anual, fiecare om foloseste, in medie, 140 de sacose din plastic. Acestea se descompun in cateva sute de ani.