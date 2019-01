O mama din Nisporeni si-a lasat bebelusul de doar jumatate de an in grija unei straine si a disparut fara urma. Ce risca femeia - VIDEO

Aurelia Chetrosu poveste ca acum trei saptamani fiica sa impreuna cu o prietena au venit la ea in vizita. Cea din urma a rugat-o sa aiba grija de fetita sa de numai sase luni pentru o perioada de 3 zile, timp in care ea urma sa-si caute un loc de trai. A revenit insa abia dupa doua saptamani.

Mama bebelusului a disparut din nou, spune femeia. A sunat-o de nenumarate ca sa vina sa-si ia copilul, insa nu a primit niciun raspuns. Atunci, femeia a decis sa anunte autoritatile.

Este greu sa te descurci cu un copil de numai sase luni, care nici macar nu este al tau, spune Aurelia Chetrosu. In ultimile zile, micuta plangea incontinuu, iar femeia nu reusea sa-si faca treburile, asa ca o ajuta o vecina.

Potrivit sefului directiei Asistenta Sociala din Nisporeni, dupa mai multe zile de cautari, mama fetitei a fost gasita ieri, in Valea- Tatareni, localitatea sa de bastina. Fiind luata la intrebari, femeia le-a spus oamenilor legii ca si-a abandonat copilul deoarece nu are unde locui si nici cu ce o intretine.Potrivit politiei, acum fetita se afla la centru de plasament din Chisinau in grija specialistilor.

Mama copilului, in varsta de 26 de ani ar putea fi decazuta din drepturile parintesti.

Oamenii legii spun ca mama bebelusului mai are un baietel in varsta de 6 ani, pe care l-a lasat in grija soacrei.