O masina a politiei a fost implicata astazi intr-un accident langa satul Zaim din Causeni. Autoturismul a fost izbit de un microbuz in timp ce se intorcea din drum - VIDEO

Totul s-a intamplat astazi in jurul orei 11.00, la iesirea din Zaim. Microbuzul venea din sat si, pe drum s-a izbit de o masina a politiei care in acel moment se intorcea pe drum.

SOFERUL MICROBUZULUI: “EU am cotit spre dreapta si am derapat. El zice ca pleca la o chemare si nu m-a observat.”

Soferul microbuzului si pasagerul sau povestesc ca imediat dupa impact, omul legii a scos placuta cu numerele de inmatriculare. Ulterior acesta i-a chemat pe colegii sai, iar cand un alt echipaj al politiei a venit, el a plecat.

PASAGERUL DIN MICROBUZ: “Am coborat. Am vazut numerele MAI si el brusc le-a scos si le-a pus in portbagaj.”

SOTIA SOFERULUI MICROBUZULUI: “Daca au stiut ca nu sunt vinovati, nu trebuiau sa scota numerele si sa plece. Trebuiau sa astepte, mai ales ca sotul a vrut sa chem televiziunea.”

Potrivit oamenilor legii, colegul lor see indrepta spre Zaim, iar la un moment dat a fost anuntat ca trebuie sa mearga in alta parte, asa ca s-a intors din drum. Politia nu ne-a spus cine ar putea fi vinovat in aceste circumstante, precizand doar ca va investiga cazul.