O masina a politiei s-a rasturnat in aceasta seara in centrul capitalei dupa ce a intrat violent intr-o Toyota - VIDEO

O masina a politiei s-a rasturnat in aceasta seara in centrul capitalei dupa ce a intrat violent intr-o Toyota. In urma impactului a fost doborat un stalp de pe marginea drumului, dar din fericire nicio persoana nu a fost ranita. Politia spune ca vinovata de accident s-ar face soferita Toyotei, care nu i-ar fi acordat prioritate Daciei in care se aflau poamenii legii.