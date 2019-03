O moldoveanca a investit intr-o cofetarie inspirata din campurile de lavanda. A importat „cea mai populara prajitura de peste Prut, Pavlova”

Natalia Negară s-a îndrăgostit de oraşul de la poalele Tâmpei în urmă cu 20 de ani, când Braşovul a fost primul loc pe care aceasta, împreună cu soţul său, l-a vizitat în luna de miere. Ea locuia în Republica Moldova, dar rădăcinile sale erau româneşti, bunicii săi fiind de aici. „Mi-am spus că dacă ar fi să mă stabilesc într-un oraş din România, acela ar fi Braşovul. Nu mă vedeam lucrând în contabilitate pentru tot restul vieţii mele. Din acest motiv am început să mă caut şi m-am regăsit. Eu făceam prăjituri pentru familia mea, însă, la început, am ezitat să fac din asta o afacere, dar soţul meu m-a încurajat”, spune aceasta.

Câmpurile de lavandă, inspiraţia din spatele numelui

După ce au cumpărat spaţiul în care urma să fie cafeneaua, cei doi au trebuit să găsească un nume reprezentativ, în jurul căruia să se contureze întreg conceptul. „La un moment dat am trecut pe lângă câmpurile de lavandă din Bulgaria şi atunci mi-a venit ideea numelui, pe care am dezolvat-o în ceea ce este Lavender azi. Eu am vrut să ne bazăm pe stilul provence, dar să îl facem mai modern, iar soţul meu dorea ceva în zona stilului scandinav, el fiind designer, arhitect şi pictor, aşa că le-am combinat”, povesteşte zâmbind Natalia.

Aceasta nu a exclus însă existenţa unui spaţiu în care clienţii să-şi poată servi cafeaua, Lavender bazându-se în continuare pe partea de cofetărie. „Pe lângă o cofetărie clasică, am vrut ca oamenii să aibă unde să servească produsele pe care le oferim. În plus, noi suntem pasionaţi şi de cafea, a noastră fiind proaspăt prăjită. Gustul şi mirosul sunt ceea ce o diferenţiază de restul. De asemenea, avem un spaţiu destinat activităţilor pentru copii, unde aceştia se pot juca cât timp părinţii lor se află aici”, afirmă Natalia.

„Nu mi-am dorit să fie în centrul oraşului”

Chiar dacă Lavender nu se află în zona centrală, ci pe strada Calcarului, lucrul acesta nu pare să conteze în ceea ce priveşte numărul de comenzi plasate. „Nu mi-am dorit să deschidem ceva în centrul oraşului, pentru că voiam un spaţiu luminos, cu geamuri mari, în aşa fel încât oamenii să vadă de afară ce se află înăuntru. Mi s-a spus că nu o să vină nimeni aici, însă eu cred că daca vrei ceva bun, te duci într-o zonă diferită a oraşului. Am persoane care mă sună şi mă roagă să le reţin o anumită prăjitură, pentru a fi siguri că o mai găsesc. Nu îmi doresc ca tot Braşovul să cumpere de la mine, ci oamenii care apreciază prăjiturile pe care le avem”, spune Natalia.

„Gătesc ca pentru familia mea”

În cazul prăjiturilor pe care le fac, ei nu au o reţetă anume, ci încearcă întotdeauna să combine incrediente sau să modifice gramajul pentru ca acestea să fie pe placul lor. „Eu gătesc ca pentru familia mea. Cred că asta e cel mai important. Cea mai populară prăjitură a noastră este Pavlova cu mango şi maracuja sau fructul pasiunii. Acesta este un desert de vară. Făceam o cremă pentru un tort din cele două ingrediente şi mă gândeam ce anume pot adăuga în Pavlova pentru a nu fi prea dulce şi aşa mi-a venit ideea. A prins foarte bine, iar din acest motiv am continuat să o facem şi în perioada rece”, susţine Natalia.

„Oamenii au revenit datorită gustului”

În Lavender se găsesc prăjituri cu care cei mai multi dintre noi nu sunt obişnuiţi, Natalia fiind de părere că gustul clientului se poate educa. Aceasta le oferă însă prăjituri din ingrediente naturale, ceea ce o diferenţiază de restul fiind tocmai gustul pe care îl experimentează clienţii. „Eu nu am făcut nicio Savarină. Poate că au existat prăjituri pe care oamenii nu le-au văzut niciodată, însă le-au luat din curiozitate, iar mai apoi am revenit datorită gustului. Oamenii o apreciază foarte mult pe cea cu levănţică, care a devenit şi prăjitura casei. O cofetărie ar trebui să facă totul folosind ingrediente naturale. Nu ar trebui să ne mândrim cu un lucru perfect normal. Vreau să fac acum o prăjitura ungurească Kati, care are blaturi fine de bezea cu migdale şi cremă fiartă din lapte”, spune Natalia.

Pe partea de ingrediente, aceştia colaborează cu distribuitori din România, care reuşesc să le procure tot ceea ce le trebuie pentru a oferi un produs de calitate. „ Avem 8 angajaţi şi folosim foarte multă pastă de fistic care costă aproape 100 de euro pe kilogram. Trebuie să alegi dacă vrei să faci bani sau să faci totul din pasiune. Eu voi face croasante cu unt special pentru acestea, ultrasec, care costă 65 de lei pe kilogram. Mai bine fac 10 de calitate, decât un număr mult mai mare din care să scot profit. Nu am de gând să aduc unele congelate aici. Piaţa este plină de aşa ceva”, afirmă Natalia.

Nu doresc să se francizeze





Aceasta a primit oferte de a franciza Lavender şi în alte oraşe, însă este ferm convinsă că business-ul ar trebui să rămână unul mic. „Noi punem suflet şi timp în afacere. Din acest motiv îmi place să mă implic direct. Eu trebuie să tin evidenţa comenzilor, să fac reteţa de cafea în fiecare dimineaţă şi multe altele. Sunt afaceri mari pe care tu ajungi doar să le îndrumi, business-ul mergând de la sine, dar eu nu mă văd făcând asta. Nu cred că o să deschid un alt Lavender altundeva, nici măcar în Braşov”, încheie Natalia.

Sursa: bizbrasov.ro