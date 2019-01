O noua ninsoare s-a lasat cu multe nevoi peste capitala. Daca pe strazile principale au mai trecut autospeciale, pe cele secundare soferii si-au facut loc cu lopata - VIDEO

O noua ninsoare s-a lasat cu multe nevoi peste capitala. Daca pe strazile principale au mai trecut autospeciale, pe cele secundare soferii si-au facut loc cu lopata. Drumul a fost greu si pentru cei veniti din suburbii. La Stauceni, troleibuzele nu au putut intra in localitate si au facut cale intoarsa. In transportul public, oamenii s-au inghesuit ca-n cutiile de conserve.