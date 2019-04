O noua runda de emotii pentru elevii care se pregatesc de bacalaureat - VIDEO

La liceul roman-francez “Gheorghe Asachi” din capitala 102 candidati si-au testat capacitatile la limba franceza si engleza. Elevii spun ca exercitiile au fost asemanatoare cu cele pe care le-au facut pe parcursul anului scolar.

”Suntem obisnuiti cu un astfel de format al testelor.

- Prima parte este competenta asupra intelegerii testului, eseu pe tema de civilizarie si a treie tot un eseu.

-Formularea a fost destul de clara.

Patricia a locuit trei ani in Franta, lucru care a fost un avantaj pentru ea. Spune ca daca inveti sistematic, pregatirea pentru simularea la bacalaureat este doar o repetare.

Primul subiect poate erau niste cuvinte mai complicate. La civilizatie nu toti poate sa stie un eveniment, am avut de scris un articol despre cultura fara frontiere.

- Nu tare m-am pregatit pentru ca erau sigura pe cunostinte."

- La ce nota te astepti?

- Noua, zece.”

Si Alex este la fel de sigur de cunostintele la franceza, mai ales ca studiaza aceasta limba de 12 ani, ba chiar a facut si cursuri speciale la Alianta Franceza.

"In cap gandul e inca la prebac. A fost la un nivel la care toti ar trebui sa-l sustina. Am fost pregatiti timp de cativa ani. 00:40-’Sa-mi spui ce exercitii ai avut, dar sa-mi raspunzi in franceza.

- Nu.

- De ce?

- Nu, numai nu in franceza.”

Pentru ca este un liceu bilingv, proba la franceza a fost diferita pentru elevii care studiaza aprofundat limba.

Valentina LICA, DIRECTOR ADJUNCT: ”Textul claselor bilingve si aici se vede textul pentru nivelul B1, este nivel diferit….”

La liceul Gheorghe Asachi, 36 de elevi care studiaza limba franceza si unul care invata limba engheza, au luat 10 din oficiu la bacalaureat, pentru ca au obtinut certificate internationala de cunoastere a limbii. Ceilalti candidati sunt nevoiti sa astepte 72 de ore pentru a afla rezultatul.

Ecaterina SOITU, DIRECTOR ADJUNCT: "Se verifica pe loc, noi codificam testele. Este de dorit azi, dar sunt analize, cercetari si in decurs de 72 de ore testele trebuie sa fie verificate.

-”Primesc punctaje care sunt analizate la ore si elevii isi verifica cunostintele.”

Luni absolventii de la profilul real vor avea simulare la matematica, cei de la umanist la istoria romanilor si universala, precum si arte si sport.