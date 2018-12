O noua saptamana, un nou castigator in cadrul Campaniei de creditare Mobiasbanca ”Cadouri oferite la timpul potrivit” - VIDEO

De aceasta data norocul a fost de partea Mariei Scurtu, clienta sucursalei ”Testemiţanu”.

Maria SCURTU, câştigătoare campanie Mobisbancă: "Apelam la banca in situatia grea cand nu ma puteam descurca, banca imi venea in ajutor.La un moment dat nu imi venea a crede, chiar eu in lista aceasta."

Un astfel de credit, fara gaj, cu 0 la suta comisioan si 0 la suta dobanda pe toata perioada creditarii te poate ajuta sa iti realizezi orice dorinta mult mai rapid si usor. Castigatoarea stie deja ce are de facut cu acest imprumut.

Maria SCURTU, câştigătoare campanie Mobisbancă: "Pentru casatoria fetei intr-un fel, la reparatia casei."

Natalia GANDRABUR, director sucursală Mobiasbancă: "Ne bucura faptul ca unul din clientei sucursalei Testemiteanu a fost marele norocos si a castigat u credit gratuit in a treia saptamana de campanie promotionala, derulata de “Mobiasbanca”. Le multumim clientilor nostri ca sunt fideli."

Suma maxima ce poate fi imprumutata este de 200 de mii de lei, fapt ce le permite clientilor sa realizeze orice plan ar avea.

Viorica TUDOS, şef comunicare Mobiasbancă: "Traditional de sarbatori oferim oferim cadouri celor dragi si prietenilor. Mai avem 9 credite norocoase, pana pe data de 9 februarie puteti sa va incercati norocul. Pe langa aceasta campania ofera avantaje si reduceri, astfel puteti beneficia de aceasta perioada pentru a va realiza visurile."

*Acest articol este un produs comercial.