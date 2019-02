O noua sedinta de judecata in cel de-al doilea dosar al lui Filat a fost amanata. Asta pentru ca unul dintre avocatii lui a plecat peste hotare, intr-o deplasare in legatura cu examinarea cazului. Cand va fi urmatoarea sedinta - VIDEO

Vlad Filat nu a fost adus la judecatoria Chisinau cu sediul in sectorul Buiucani. Sedinta de astazi a fost amanata la cererea avocatilor, pentru ca unul dintre ei a plecat peste hotare, intr-o deplasare de serviciu in privinta noului dosar in care este cercetat fostul premier.

Aparatorul, Tudor Osoianu, nu a vrut sa ne spuna detalii despre deplasare, dar nici sa comenteze faptul ca fiul lui Filat a fost lipsit de aproape jumatate de milion de lire sterline de autoritatile britanice.

Tudor OSOIANU, AVOCAT: “Noi o sa revenim cu informatii suplimentare la acest subiect ulterior".

Acesta, insa, ne-a comunicat ca Vlad Filat va participa la scrutinul de duminica.

Tudor OSOIANU, AVOCAT: “Va participa la vot? Este dreptul lui, posibil ca da.”

Astazi, urma sa aiba loc a treia sedinta in cel de-al doilea dosar deschis pe numele fostului premier. Urmatoarea sedinta a fost programata pentru data de 28 februarie.

Vlad Filat este invinuit de spalare de bani in proportii deosebit de mari si risca 10 ani de inchisoare. In 2016, el a fost condamnat la 9 ani dupa gratii, fiind acuzat de trafic de influenta si corupere pasiva.