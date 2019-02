O noua sedinta de judecata in dosarul Filat 2 a fost amanata la cererea unuia dintre avocati - FOTO

Avocatul Osoianu Tudor a declarat ca sedinta a fost amanata la cererea avocatului Victor Munteanu care a depus o cerere pentru asta.

Acesta ar fi plecat peste hotare, avand o deplasare de serviciu.

Urmatoarea sedinta va avea loc pe 28 februarie ora 10:00, a mai declarat Osoianu Tudor.

Astazi a fost amanata a treia sedinta de judecata.

Prima sedinta de judecata in dosarul 2 din data de 31 ianuarie a fost amanata. Asta pentru ca judecatoarea a refuzat sa examineze cazul, spunea avocatul fostului premier. Atunci, magistrata nu a vrut sa ne spuna de ce a luat aceasta decizie.

A doua sedinta de judecta a avut loc acum doua saptamani, cand premierul a fost adus de catre un grup de mascati la judecatorie, insa nu a fost luata o decizie finala.

Acum 5 saptamani, dosarul in care Vlad Filat este invinuit de spalare de bani in proportii deosebit de mari a fost trimis in judecata. Astfel, potrivit autoritatilor, fostul premier ar mai putea primi inca pana la 10 ani de inchisoare. In vara anului 2016, dupa un proces cu usile inchise, Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si corupere pasiva.