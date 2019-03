O noua sedinta de judecata in primul dosar al lui Vlad Filat. Cererea fostului lider PLDM a fost respinsa. Momentul in care ex-premierul este escortat de la judecatorie: „Ce parere aveti despre negocierile din Parlament?” - VIDEO

Sedinta de judecata in care urma sa fie revizuita decizia luata in primul dosar unde fostul premier este invinuit de trafic de influienta si corupere pasiva a avut loc astazi la Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani.

Dupa ce la ultima sedinta, care a avut loc acum doua saptamani, avocatii lui Vlad Filat au cerut sa fie revizuita decizia din primul dosar si sa fie recuzati cei doi magistrati care au stabilit sentinta, astazi cererea acestora a fost respinsa.

Atunci, instanta a respins ca fiind neintemeiata cererea de recuzare a magistratilor Serhgei Lazar si Ion Neculce si a stabilit ca decizia de revizuire a dosarului in care fostul lider PLDM este invinuit de trafic de influenta si corupera pasiva, va fi luata peste doua saptamani, adica astazi.

Fostul premier a fost adus la sedinta de judecata, iar in momentul cand a fost ecortat de la institutie acesta nu a fost lasat sa raspunda la intrebarile jurnalistilor.

Vlad Filat se afla deja de peste 3 ani in detentie, fiind condamnat la 9 ani de puscarie pentru trafic de influenta si corupere pasiva. Ilan Sor, cel care l-a denuntat, recunoscand ca i-a dat mita 250 de milioane de lei a ajuns deputat dupa alegerile din 24 februarie. Dosarul lui se afla pe rol la Curtea de Apel Cahul, care, in ultimul an, a amanat de nenumarate ori procesul.