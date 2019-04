O noua sedinta de judecata in dosarul lui Ilan Sor, amanata. Care este motivul si cand va avea loc urmatoarea

Potrivit procurorului de caz, judecatorul nu poate sa se prezinte astazi la sedinta. Astfel, procesul de judecata a fost amanat pentru data de 20 mai.

Sedinta de judecata in dosarul lui Ilan Sor s-a amanat in acest an deja de mai multe ori.

Sedinţa de judecată din 12 martie 2019 nu a avut loc din motiv că avocatul Balan Iulian în interesele lui Şor Ilan a retras cererea privind acordarea permisiunii temorare de părăsire a ţării.

Sedinta de judecata din 20 februarie: se amână examinarea cauzei pentru data de 03.04.2019, ora 11:30 la solicitarea avocatului Balan Iulian.

Sedinta din 21 ianuarie: "Dat fiind faptul că dosarul nu a parvenit de la expertiză, şedinţa de judecată se amână pentru data de 20.02.2019, ora 14:15"

Ilan Sor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, fiind invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore.

Dosarul sau se afla pe rol la Curtea de Apel Cahul, care in ultimul an a amanat de nenumarate ori procesul.