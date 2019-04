O tanara din Ialoveni, extradata din Grecia: a impus 7 moldovence, printe care si o minora, sa se prostitueze in Turcia. Cum s-a aflat totul. Fetele s-au intors in tara si s-au plans la politie

O locuitoare a raionului Ialoveni, anuntata de autoritatile RM in cautare internationala pentru traficarea a sapte moldovence, printre care si o minora, a fost retinuta in Grecia si extradata pentru a fi trasa la raspundere penala in statul nostru. Procuratura municipiului Chisinau a finalizat urmarirea penala si a trimis dosarul de invinuire a acesteia in judecata.