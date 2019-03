O treime din femeile tinere nu muncesc sau nu invata, iar angajatele au salarii mai mici decat barbatii. Sunt datele care au fost prezentate de un ONG care studieaza egalitatea de gen - VIDEO

Rodica IVASCU, DIRECTOARE DE PROGRAME, CENTRUL PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE: “Rata de ocupare a mamelor cu copii de varsta 0-6 ani este de 36 de procente, comparativ din 2013, cand erau 39 de procente. O alta constatare ca mu multe femei tinere sunt in afara angajarii sau a invatamantului.”

Doar in Chisinau o treime din tinere nu muncesc sau nu studiaza. In sudul tarii ponderea e si mai mare - de 40 de procente. Intre timp, numarul persoanelor care considera ca femeile nu au ce cauta in politica a scazut cu 10 puncte procentuale in ultimii doi ani. Chiar si asa...SINCRON:

Alexandra ERMOLENCO, COORDONATOR DE PROIECT, CENTRUL PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE: “Stereotipurile cu privire la rolurile de gen inca persista in Republica Moldova. Si anume, 76 de procente din respondenti considera ca barbatii trebuie sa aduca banii in casa, iar 67 % considera ca femeia trebuie sa aiba grija de casa si de familie.”

Moldovenii sunt inca toleranti fata de violenta in familie. 16 procente din respondenti considera ca femeile trebuie sa tolereze acest fenomen ca sa fie pastrata familia, iar alti 10 la suta cred ca ele merita sa fie agresate. Si la locul de munca lucrurile nu stau mai bine

Alina ANDRONACHE, SPECIALIST IN PR: “Fiecare a cincea femeie este hartuita sexual la locul de munca.”

Datele au fost colectate de Centrul Parteneriat pentru dezvoltare in baza cifrelor prezentate de Biroul National de Statistica. ONG-ul este finantat de Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si de Suedia.