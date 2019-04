O zi care va ramane ca o cicatrice in istoria tarii. Astazi se fac 10 ani de la protestele violente din 7 aprilie, cand mii de tineri au iesit in strada, cu drapele, fluiere si... credinta, ca viitorul le apartine si il pot schimba - VIDEO

O zi care va ramane ca o cicatrice in istoria tarii. Astazi se fac 10 ani de la protestele violente din 7 aprilie, cand mii de tineri au iesit in strada, cu drapele, fluiere si... credinta, ca viitorul le apartine si il pot schimba. In schimb, sute au fost raniti, iar un om a murit. An de an, incercam sa reconstituim cele intamplate si sa intelegem cine trebuie sa raspunda pentru asta. PRO TV a fost singura televiziune care in 2009 a transmis in direct evenimentele din centrul capitalei.