Troleibuze cu frane defectate si fara sistem de iluminat. Neregulile depistate de oamenii legii la parcul de troleibuze nr.1 din capitala - VIDEO

Potrivit politiei, in total au fost verificate 40 de troleibuze. Unele dintre ele aveau defecte tehnice in sistemul de franare sau in mecanismul de directie. De asemenea, dispozitivele de iluminare ori de semnalizare erau defectate la mai multe vehicule.

Astfel, in urma verificarilor, oamenii legii au intocmit 4 procese-verbale. Unii soferi s-au ales cu amenzi de pana la 900 de lei si 3 puncte de penalizare, pentru admiterea in circulatie a vehiculelor a caror stare nu corespunde normelor tehnice.

Politistii au dat termen responsabililor de starea tehnica a troleibuzelor sa repare toate defectiunile, iar mai multe troleibuze au fost anulate din cauza ca erau defectate.

Scopul Politiei Capitalei este de a preveni accidentele rutiere cu implicarea transportului public, iar soferii au fost atentionati sa respecte regulile de circulatie rutiera.

Poliţia va continua activităţile la acest compartiment si in celelalte parcuri de troleibuze din capitala.

Pe Instagram-ul Pro TV Chisinau găsiţi imaginile, dar si stirile momentului din Moldova, dar şi din lume!





Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.