Obiectele din plastic de unica folosinta vor fi interzise in Uniunea Europeana din 2021. O decizie in acest sens a fost aprobata de Parlamentul European cu o majoritate covarsitoare - VIDEO

Proiectul de lege interzice producerea si folosirea paharelor, farfuriilor, tacamurilor, paielor, pungilor si a recipientelor pentru alimente daca acestea sunt din plastic. O decizie in acest sens a fost aprobata ieri de Parlamentul European cu 560 de voturi “pentru”. Doar 35 de eurodeputati au fost impotriva, iar 28 s-au abtinut. Proiectul de lege va intra in vigoare in 2021.

Frans TIMMERMANS, VICEPRESEDINTELE COMISIEI EUROPENE: „Este un pas unic recunoscut la nivel global. Tarile din Asia sunt foarte interesate de masurile pe care le luam in acest sens, cele din America Latina la fel. Chiar daca poluarea pe care o producem este astfel relativ limitata, schimbarea modelului nostru economic are un impact global. ”

Nu au fost vizate de interdictie sticlele de plastic. Parlamentul European a stabilit insa ca acestea trebuie sa fie reciclate. Pana in 2029, statele membre UE vor trebui sa recicleze 90 la suta dintre recipientele pentru bauturi. Potrivit Comisiei Europene, produsele care vor fi interzise prin aceasta lege reprezinta 70 la suta din deseurile care ajung in marile si oceanele lumii.