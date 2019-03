Odata ce vremea s-a incalzit strazile capitalei s-au umplut de cersetori. Adulti si copii vin din diferite localitati: “Mie sa-mi dea sa mananc ceva asta-i tot ce vreau. Eu deja a treia zi nu mananc nimic" - VIDEO

“Am stat in adapost cat a fost frig. Acum s-a incalzit si pot sa ma culc asa.”

Pe Iurie l-am intalnit langa tomberoanele aflate la poarta unei biserici de la Botanica. Statea intins pe o canapea din piele, aruncata la gunoi.

“Mie sa-mi dea sa mananc ceva asta-i tot ce vreau. Eu deja a treia zi nu mananc nimic. Beau apa Coca-Cola ce am gasit la gunoi.”

Barbatul spune ca a ajuns in strada din disperare. A muncit in Rusia, in constructii, iar cand a revenit acasa, a aflat ca sotia si-a gasit un alt iubit si l-a alungat.

“Stau si ceresc ce am sa fac am sa ma duc sa fur? Eu nu pot. Nu v-ati gandit sa lucrati? Cum, sa lucrez daca toata spinarea e in bube. M-am dus la spital, dar trebuie sa platesc.”

Odata ce vremea s-a incalzit, strazile capitalei s-au umplut cu cersetori. O spun si cei de la primarie.

Lucia CACIUC, SEFA INTERIMARA A DIRECTIEI PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI: “Cazurile de cersit, din pacate, in aceasta perioada se inmultesc. S-a mai incalzit afara si tot mai multe persoane din afara Chisinaului vin sa cerseasca aici, pe strazi. Noi incercam sa intreprindem masurile necesare impreuna cu politia de sector. Unii din cersit si-au facut o meserie, fiindca aduce surse suplimentare de venit.”

Si reprezentantii Centrului de Gazduire de pe strada Haltei din capitala spun ca acum sunt mai putini oameni ai strazii care cer adapost.

Marcela GHITA, PSIHOLOG LA CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST: “Odata cu incheierea perioadei rece a anului beneficiarii centrului aleg in alta parte sa mearga sa traiasca. Daca acum o luna avema 90, acum 60.”

Responsabilii de la primarie nu ne-au raspuns la telefon pentru a ne spune cati cersatori sunt pe strazile capitalei.