ODIP s-au lansat in campania electorala. Evenimentul a avut loc la Cimitirul Eroilor Romani din capitala - VIDEO

Vlad BILETCHI, LIDER ODIP, CANDIDAT PL: „Nu am deve nit peste noapte unionist, nu am devenit peste noapte mare activist care vrea in parlament am o experienta de 5 ani, de cand am fost in strada prin proteste prin flash-moburi, cred ca este o perioada demna de invidiat le doresc si altor politicieni sa aiba o asemenea experinta.”

Echipati cu lopeti si cu tricolorul in maini, mai multi tineri de la ODIP s-au adunat la ora 12 in fata Cimitirului Eroilor romani. Au curatat scarile de zapada, insa nu au vorbit despre lansarea in campanie.

„Impreuna ne-am adunat sa deszapezim cimitirul, chiar daca este frig vrem sa aratam ca eroii nu mor niciodata. Nu este prima data cand venim aici vrem sa aratam ca vrem si putem sa mergem inainte.”

„Ne-am inarmat cu lopeti cu tricolorul si am venit sa dezapezim.”

Cei de la PL nu au comentat deocamdata lansarea individuala a lui Vlad Biletchi pe circumscriptia nationala, insa acesta sustine ca a discutat cu ei si ca i-ar fi spus ca nu vad o problema in asta. In urmatoarele zile se vor lansa si oficial impreuna. Biletchi candideaza pe listele Partidului Liberal, dar nu este membru al formatiunii.

Acesta a fost inregistrat pe circumscriptia 26 din capitala care include sectorul Centru si Buiucani. Pe aceeasi circumscriptie mai sunt inscrisi Dinari Cojocaru de la PSRM, Victor Cotelea de la Partidul SOR, democratul Mihai Stratulat, candidatul independent, Valeriu Cerba si Iurie Renita de la blocul ACUM.