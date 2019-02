OFICIAL: BNM a dat unda verde la declararea voluntara a mijloacelor banesti pe care anterior le-ai ascuns - ZdG.md

Dupa aproape jumatate de an de la publicarea proiectului de hotarare, Banca Nationala a Moldovei (BNM) a aprobat cerintele privind depunerea, receptionarea, evidenta si pastrarea cererilor cu privire la declararea voluntara a mijloacelor banesti. Proiectul hotararii Comitetul executiv al BNM, aferent Legii privind declararea voluntara si amnistia fiscala, a fost elaborat in perioada in care la sefia BNM se afla Sergiu Cioclea, fiind aprobat abia la 30 ianuarie, curent. Documentul, fara de care legalizarea mijloacelor financiare nu poate fi initiata, a intrat in vigoare la 1 februarie, curent, odata cu publicarea in Monitorul Oficial, scrie ZdG.md