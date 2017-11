Oleg Poiata, despre demiterea sa: "Nu cunosc motivele, este un abuz, o asemenea dispozitie putea semna doar primarul Dorin Chirtoaca"

Oleg POIATA: " Este continuarea abuzului de la sedinta Primariei de luni. Clar lucru ca sunt consecinte, care, in opinia mea, pe care mi-am exprimat-o luni la sedinta si asa gen de dispozitie poate sa emita numai domnul primar Dorin Chirtoaca, si nu doamna Silvia Radu. O sa vedem ce o sa fie mai departe, conform dispozitiei, eu trebuie sa revin inapoi in functia de pretor. A fost abrogata dispozitia de detasare, desi perioada dispozitiei era pana la clarificarea problemei cu fostul director si acum a fost abrogata dispozitia domnului primar, desi doar domnul Chirtoaca putea sa o abroge. Acum raman in functia de pretor cand ma intorc la serviciu.

Nu cunosc motivele, eu presupun ca e continuarea abuzului de luni care ati vazut la sedinta. Eu am cerut sa mi se asculte punctul de vedere, dar nu s-a ascultat si nu inteleg, timpul o sa arate. Eu am spus, o astfel de dispozitie trebuie sa fie emisa de domnul primar Chirtoaca."

Oleg Poiata a fost numit de Dorin Chirtoaca sef al directiei Transport, fiind detasat de la Pretura Centru, pe care o conducea.