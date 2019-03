Ora pamantului, marcata si la Chisinau. Mai multi oameni s-au adunat pe strada pietonala, unde pentru o ora s-au stins toate luminile. Au ascultat muzica la lumina lumanarilor si au discutat despre cum sa mai reduca poluarea planetei - VIDEO

La ora 20 si 30, pe strada pietonala din capitala s-au deconectat luminele pentru 60 de minute. Cei veniti acolo au aprins lumanari, iar organizatorii le-au oferit un fire show.

Ulterior, atmosfera a fost incinsa de orchestra Departamentului Trupelor de Carabinieri.

Spectatorii nu au putut sta locului asa ca au incins o hora.

„Un eveniment cu folos, un viitor mai luminos pentru planeta, fara lumina. Paradoxal, dar ne dorim anume un astfel de viitor - ecologic si cu cat mai putine becuri.”

Evenimentul de aseara a fost organizat de Ministerul Agriculturii si a Mediului. Reprezentantii institutiei i-au indemnat pe oameni sa economiseasca energia electrica.

Dumitru OSIPOV, REPREZENTAT AL INSPECTORATULUI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI: „Sa ne invatam sa fim mai economicosi, folosirea aparatelor elctrice esentiale pe care lumea le lase in priza. Energia electric care pana la urma este rezultatul unor procese tehnologice arderi, care se intorc in natura sub forma de arderi.”

Cei prezenti la eveniment spun ca ar putea sa se lipseasca pentru cateva ore de energie electrica si de gadjeturi o data pe an.

Fostul Ministru al Agriculturii si Mediului, Ion Ciubuc sustine ca la noi in tara, oamenii sunt mai putin atenti la mediul inconjurator, dar recunoaste ca si autoritatile mai au de lucru la acest capitol.

Ion CIUBUC, EX- MINISTRU AL MEDIULUI: „In prezent lucram cu colegii din cadrul institutiilor privind sactiunele si amenzile in urmatoarea perioada vom veni si cu propuneri privind majorarea acestora.”





Iar primarul interimar al capitalei, recunoste ca si capitala este restantiera la capitolul mediu si ecologie.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTEERIMAR AL CAPITALEI: „Ne lipsteste mai multe educatie in ceea priveste ingrijirea si salubruzarea orasului, acolo nu se discuta se aplica amenzi sau nu, acolo este lege pentru toti. Intriprinderele de acolo sunt mai bogate ca ale noastre.”

Din anul 2007, la initiativa Mondiala pentru Natura, in ultima sambata din luna Martie este parcata Ora Pamanatului prin stingerea luminilor. 180 de tari, din intreaga lumea deconecteaza lumina in mod simbolic pentru un mediu mai sanatos.