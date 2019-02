Orange Systems inspira comunitatea IT sa guste din noua reteta de a lucra in IT

Trainerul le-a vorbit tinerilor despre cod bine structurat, expresiv, concis, care să rămână flexibil şi testabil pe parcursul anilor, despre principiile Pragmatic Architecture, cât şi despre cât de importante este să munceşti pentru o companie care oferă mai mult decât un Job.

Bruno Goes, director Departamentul IT, Orange Moldova: ”Pe parcursul carierei mele profesionale am învăţat cât este de important să beneficiezi de oportunităţi de învăţare continuă şi să nu te opreşti să te perfecţionezi. Vrem să oferim comunităţii IT locale cât mai multe astfel de oportunităţi de calitate, să poată să înveţe de la cei mai buni în domeniu, pentru că asta ne reprezintă.”

Victor Rentea, lead arhitect, trainer tehnic: ”Contează foarte mult şi eu apreciez foarte mult companiile care investesc în comunitate. O companie care investeşte în comunitate nu este doar o companie care vrea să-şi facă reclamă, ăsta e primul nivel. Este vorba de un semn de maturitate chestia asta. Să analizezi, de fapt, creşte oameni care probabil nu sunt ai lor, în ideea că tot IT-ul va creşte şi uşor-uşor afară va deveni vizibil ce se întâmplă aici. Oamenii vor avea mai multă încredere şi vor veni aici. Deci, e un act de caritate socială, într-un fel.”

Olga Surugiu, director departamentul Operaţiuni Internaţionale, Orange Systems: ”Avem misiunea de a organiza evenimente inspiraţionale pentru comunitatea IT pentru că vrem să dezvoltăm IT-ul din Moldova sub egida calităţii, competitivităţii, şi, de asemenea, prin prisma celor mai inovaţionale tehnici. De aceea, căutăm vorbitori pentru evenimentele noastre, care ne reprezintă. Este foarte important să avem aceeaşi filozofie, să putem să încurajăm calitatea şi creativitatea în IT. De altfel, facem echipă comună cu oamenii care gândesc diferit de ceea ce s-a făcut până în momentul de faţă.”

Participanţii au avut parte de o sesiune în care au învăţat lucruri noi, să gândească în afara cutiei, cât şi să facă schimb de experienţă şi impresii. Cu toţii au gustat din noua reţetă de a lucra în IT savurând evenimentul.

Victor Zaiţev, participant inspiratiON session: ”La seminar am învăţat cum să facem un cod curat, fiind pe înţeles, să urmăm toate principiile standarde de programare, astfel ca în caz dacă apar erori, să putem soluţiona rapid. A fost o lecţie destul de interactivă şi interesantă pentru toţi, pe înţelesul tuturor, inclusiv pentru începători, dar şi pentru cei cu experienţă în programare.”

Vasile Furdui, participant inspiratiON session: ”Această sesiune a anunţat lucruri noi precum programarea peer to peer, adică programarea în pereche cu cineva mai avansat. Prin această metodologie putem să învăţăm mai repede şi putem să obţinem experienţă mai bună. Trebuie să fim creativi, trebuie să ne gândim că IT poate să fie şi distractiv.”

Orange Moldova este parte a Grupului Orange, unul dintre liderii mondiali în servicii de telecomunicaţii, cu sediul în Paris, Franţa. În Moldova, compania şi-a demarat activitatea în octombrie 1998, cu marca comercială VOXTEL, iar, ca urmare a rebranding-ului, pe 25 aprilie 2007 a devenit Orange Moldova.

Compania este cel mai mare operator de servicii voce şi Internet mobil din Moldova, iar recent şi-a extins portofoliul, oferind Internet şi TV Acasă. Actualmente, peste 2,6 milioane de clienţi sunt conectaţi la reţeaua companiei, în care activează o echipă de peste 1200 de angajaţi.

Orange deţine cea mai extinsă şi avansată reţea 3G+ şi 4G. Serviciile sale pot fi accesate pe teritoriul întregii ţări prin intermediul reţelei de peste 3600 puncte de vânzări.

În februarie, 2018, Orange Moldova a fondat compania Orange Systems ca membru al IT Park. În campusul IT al Orange Moldova se regăsesc peste 350 de angajaţi, care prestează servicii atât în ţară, cât şi peste hotare. Recunoscut drept un lider în inovaţii, Orange deţine 2 premiere mondiale: HD Voice şi HD Voice International.

În 2015, brandul Orange a evoluat pentru a răspunde noii sale strategii la nivel de Grup, Essentials 2020, dar şi promisiunii pe care a făcut-o clienţilor: de a fi întotdeauna aproape pentru a-i conecta la ceea ce este esenţial în viaţa lor.

Orange Moldova, pe parcursul a cinci ani consecutiv, a obţinut certificarea Top Employer Moldova şi Top Employer Europa graţie succeselor obţinute în domeniul politicilor de resurse umane. Mai mult decât atât, Grupul Orange a obţinut certificarea Top Employer Global 2018 pentru al treilea an consecutiv, fiind singurul operator certificat Top Employer din lume, în 30 de ţări ale Grupului, pe 5 continente.

Orange Systems, este hub-ul IT al Orange Moldova, rezident al parcului IT din 22 februarie 2018. La Orange Systems activează peste peste 350 de angajaţi. Mai mult de 50 la sută dintre specialişti prestează servicii de IT nearshoring pentru parteneri externi, în următoarele domenii: software development, testarea şi asigurarea calităţii, controlul şi managementul proiectelor IT, automatizarea proceselor, business intelligence şi big data. Orange Systems are ambiţia de a dezvolta domeniul IT sub marca creativităţii, calităţii şi competitivităţii, prin crearea de produse software proprii şi centre locale de excelenţă.

