Capitala cu mormane de deseuri. Dupa topirea zapezii, in loc de flori in oras a rasarit gunoiul: „Ar trebui de luat masuri. Este foarte urat si foarte dezgustator” - VIDEO

Dupa topirea zapezii in loc sa rasara flori, in capitala a rasarit gunoiul. Pungi de plastic sau ambalaje stau aruncate pe marginea drumurilor si in parcuri. Responsabilii de la Spatii Verzi spun ca de la inceputul saptamanii au inceput curatenia de primavara, dar nu au reusit inca sa intervina pe toate strazile.