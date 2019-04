Osemintele unei femei, cautata cu disperare de anul trecut de rude si prieteni, gasite in curtea unei case parasite din Soroca. Ce spun oamenii legii

S-a intamplat ieri. Potrivit politiei, o vecina a sunat oamenii legii si i-a anuntat ca a gasit niste oseminte care la prima vedere par a fi de om, in curtea unei gospodarii unde nu locuieste nimeni.

La fata locului s-a indreptat o grupa operativa.

In urma investigatiilor s-a stabilit ca oasele apartin unei femei in varsta de 64 de ani care era in cautare de anul trecut.

Femeia care a sunat la politie supraveghea uneori gospodaria unde s-a intamplat totul.

Medicul legist urmeaza sa stabileasca cauza decesului.