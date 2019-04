Parcul Dendrarium va deveni mai atractiv, promit cei din administratie. La vara va aparea o colectie noua de trandafiri, va fi amenajat un havuz si o cascada si se va schimba si pretul biletelor de intrare - VIDEO

Daca in prezent, pentru a va plimba prin parcul Dendrarium trebuie sa intrati pe poarta de pe strada Ion Creanga, in curand veti putea ajunge acolo si de pe strada Vasile Lupu. Si asta pentru ca va fi construita o intrare cu sistem de turnichete. Directorul parcului spune ca, de fapt, isi propune sa deschida inca trei cai de acces, dar pentru ca pretul lucrarilor s-ar ridica la peste 40 de miloane de lei, in acest an va fi instalata doar cea de pe Vasile Lupu.

Ion UZUN, DIRECTORUL IM “Parcul DENDRARIUM”: “Acei de pe Vasile Lupu sa traverseze sa ajunga la Buiucani, au trecut prin Dendrarium, au savurat placere, poftim. Acei de la Buiucani in Centru, poftim.”

In aceasta toamna, in parcul Dendrarium isi va deschide portile “Gradina Eternitati”, care va fi un loc unde veti putea admira cateva sculpturi, o cascada si trei havuzuri.

Ion UZUN, DIRECTORUL IM “Parcul DENDRARIUM: “Havuzul principal, acolo va fi o figura care se numeste pastorul singuratic. Aici o sa fie aspersoare, o sa ridice apa in sus si cand te uite din departare ai sa vezi ca el merge pe apa.”

Proiectul “Gradina Eternitatii”, pentru care primaria a alocat 5 miloane de lei, a fost elaborat inca prin anii '80 si, intial, urma sa fie implementat la Gradinia Botanica. Conceptul, care va aminti de Gradina Edenului, va fi un loc pentru meditatie, spune Ion Uzun.

Ion UZUN, DIRECTORUL IM “Parcul DENDRARIUM: “Chiar pe alea gradinii Eternitatii un copilas care s-a nascut, un copil, un adolescent, un om in varsta si unul la finele varstei. Sa ne odihnim sa meditam.”

Iar la vara, vizitatorii vor putea admira o colectie noua de trandafiri. Recent, aici au fost plantate 300 mii de radacini, pentru care primaria a alocat 48 de mii de lei. Tot in cateva luni, in mijlocul lacului va aparea un havuz natural. Datorita unei pompe, care va fi instalata, apa va fi ridicata pana la opt metri inaltime. Odata cu aceste schimbari, se va schimba si pretul pentru biletul de intrare.

Ion UZUN, DIRECTORUL IM “PARCUL DENDRARIUM”: “Ca sa mentii frumusetea asta trebuie bani, si nu majoram cu mult, pentru maturi cu doi lei pentru copii vom cere sa se mareasca cu un leu, ca vizitatori nostri sa pastreze sa inteleaga.”

In prezent, un bilet de intrare pentru copii costa doi lei, iar pentru adulti – patru lei. Anul trecut, directorul a cerut consilierilor municipali sa voteze pentru majorarea preturilor, insa acestia au refuzat, cerandu-i sa vina cu noi idei de dezvoltare. Din vanzarea biletelor, administratia spune ca a adunat anul trecut 2 miloane de lei, bani pe care i-a investit in intretinerea parcului. Dendrarium se intinde pe o suprafata de peste 77 de hectare si are statut de intreprindere municipala.