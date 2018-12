Parcul regiei Autosalubritate a fost innoit cu 12 autospeciale de model MAZ cumparate din Belarus - VIDEO

Pentru autospeciale au fost cheltuite aproape 10 miloane de lei din bugetul municipal. Primarul interimar spune ca vor fi cumparate vehicule noi si in urmatorii ani, asa cum masinele care le are in dotare regia sunt vechi si deseori se defecteaza.

Acum o saptamana, un sofer a surprins in imagini cum roata unei autospeciale era cat pe ce sa sara din mers pe o strada. Seful Regiei spune ca vehiculul era vechi si urmeaza sa fie scos din circulatie.