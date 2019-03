Parcul Valea Trandafirilor, transformat in santier, va fi gata la vara, promit autoritatile. Proiectul arata ca la intrare va fi construit un havuz muzical - VIDEO

Parcul Valea Trandafirilor, transformat in santier, va fi gata la vara, promit autoritatile. Proiectul arata ca la intrare va fi construit un havuz muzical, iar oamenii se vor putea plimba printre jeturile de apa. In mai, acolo va fi deschis un complex sportiv. Pentru renovare, primaria a alocat in jur de 40 de milioane de lei, cam cat ar costa opt troleibuze fara fir.