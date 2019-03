Pariu cu viata: Doi barbati au facut un pariu ca vor trece lacul Ghidighici inotand, dar au fost la un pas de a se ineca. Salvatorii i-au observat si i-au scos la timp din apa rece

Potrivit IGSU, totul s-a intamplat ieri la orele 10:00 dimineata. Angajatii statiei de salvare au vazut doi barbati care intrau in apa. Ei i-au avertizat cat de periculos este sa inoti intr-o apa cu asa temperaturi reci, insa barbatii nu i-au ascultat.

Cei doi au pariat cine dintre ei va trece tot lacul inotand.

Salvatorii s-au pornit imediat cu barca dupa ei si le-au salvat viata, fiindca barbatii deja se inecau in apa rece cu temperaturi intre 4 - 6 grade.

Ulterior, medicii de la urgenta au stabilit ca barbatii au suferit hipotermie si au fost transportati la spital pentru ingriiri medicale. Viata lor este in afara oricarui pericol.

Inspectoratul general de situatii exceptionale avertizeaza cetatenii despre faptul ca inotul este interzis in aceasta perioada a anului si poate fi fatal pentru oamenii nepregatiti. Ei pot suferi hipotermie chiar in primele minute aflate in apa rece.

Potrivit salvatorilor, in caz de hipotermie omului i se schimba hainele si se acopera cu o plapuma, dupa care se administreaza bauturile calde.

In situatii de risc cetatenii sunt rugati sa apeleze numarul unic de urgenta 112