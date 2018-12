Parlamentare 2019: numaratoarea. Dintre toate formatiunile politice din RM, PD are cei mai multi donatori - peste o mie de persoane in toata tara: unii nici nu stiu ca sunt inclusi in lista donatorilor. Investigatie RISE - VIDEO

Dintre toate formatiunile politice din Republica Moldova, Partidul Democrat are cei mai multi donatori - peste o mie de persoane in toata tara. Sunt preponderent angajati la institutii si intreprinderi de stat si au virat in bugetul democratilor un total de circa 5,6 milioane de lei. Asta, doar in prima jumatate a acestui an, scrie rise.md.