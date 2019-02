Parlamentarele de astazi au venit la pachet cu referendumul consultativ. La initiativa democratilor, cetatenii au fost intrebati daca isi doresc reducerea numarului de deputati in legislativ - VIDEO

La referendumul de astazi, alegatorii au trebuit sa raspunda la doua intrebari. Daca sunt de acord cu reducerea numarului de deputati de la 101 la 61 si daca isi doresc sa aiba parghii ca sa demita din functie un parlamentar. Unii au refuzat sa participe la plebiscit, asa ca si-au pus stampilele doar pe buletinele de pe circumscriptiile uninominale si nationale.

Altii, insa, si-au luat in cabina de vot toate cele patru buletine.

Cei care au participat la referendum cred ca a fost o idee buna ca acesta sa fie organizat, insa nu toti au putut sa explice de ce.





Iar unii alegatori nici macar nu au auzit de plebiscit.

Initiativa de a organiza un referendum a venit la sfarsitul lunii noiembrie, anul trecut, de la PD si a fost votata de 53 de parlamentari. Ca sa fie recunoscut, referendumul trebuie sa treaca pragul de validare, mai exact ca o treime din cetateni sa participe la plebiscit.

In cazul in care referendumul consultativ va acumula numarul suficient de voturi, nimic nu se schimba. Modificarile vor fi facute doar daca o asemenea initiativa va fi inaintata in Parlament.