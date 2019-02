Parlamentarele din acest an, care vin la pachet cu un referendum consultativ, i-au cam buimacit pe multi. Ce stiu moldovenii despre plebiscit: "Care vor mai multi, care mai putini" - VIDEO

Pe 24 februarie alegatorii vor fi pusi in fata a patru buletine electorale. Moldovenii isi vor alege nu doar deputatii, dar daca vor dori, vor raspunde si la doua intrebari pentru referendum.

“Ati auzit de referendum? Am auzit. Ce inseamna? Care vor mai multi, care mai putini.”

“Cunoasteti despre referendum? Putin inteleg si eu, ca baba. Ce inseamna? Sa te prezinti la votare, altceva cei?"

“Dintr-o 101 trebuie sa alegem 50. Asta inseamna refendumul? Asa imi pare. ”

Altii s-au informat din timp.

“Refendumul este ca trebuie sa ne gandim ne trebuiesc mai multi deputati, ori mai putini deputati in parlament, imunitatea sa le-o ia. Asta nu e real. Vor sa duca lumea in eroare sa dea patru buletine ca lumea sa nu mai stie ce sa voteze acolo.”

“Cred ca trebuie redus numarul de deputati.”

Buletinele de vot pentru referendum vor avea culori diferite. Buletinul care va contine intrebarea “Sunteti pentru reducerea numarului deputatilor din Parlament de la 101 la 61?” este de culoare galben-pal, iar cel pe care va fi imprimata intrebarea “Sunteti pentru ca poporul sa poata revoca (demite) deputatii din functie daca nu isi indeplinesc corespunzator obligatiile sale?” - este bej.

Intrebarile pentru referendumul consultativ din 24 februarie 2019

Sunteti pentru reducerea numarului deputatilor din Parlament de la 101 la 61?Pentru/Contra

Sunteti pentru ca poporul sa poata revoca (demite) deputatii din functie daca nu isi indeplinesc corespunzator obligatiile?Pentru/Contra

Pavel POSTICA, DIRECTOR DE PROGRAM PROMO-LEX: “Alegatorii trebuie sa confirme prin o semnatura receptionarea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare si printr-o semnatura receptionarea buletinelor de vot pentru referendumul consultativ. Faptul ca cetatenii nu vor sa participe la referendum se mentioneaza ca ei nu semneaza in lista electorala pentru receptionarea buletinelor de vot.”

Si expertii confirma ca inca doua buletine de vot pentru alegatori procesul electoral.

Pavel POSTICA, DIRECTOR DE PROGRAM PROMO-LEX: “Organizarea unui referendumului, in aceeasi zi, acum alegerile parlamentare cumva contribuie la informarea incorecta a alegatorilor despre procesele electorale care au loc concomitent.”

Ca sa fie recunoscut, referendumul trebuie sa treaca pragul de validare.

Pavel POSTICA, DIRECTOR DE PROGRAME PROMO-LEX: “Pentru validarea tehnica a refendumului este prag de o treime, respectiv daca la alegeri nu participa, nu vor primi buletinde vot mai mult de o treime din alegatorii inclusi in lista electorale atunci tehnic referendumul nu poate fi validat.”

In cazul in care referendumul consultativ trece pragul de validare, nimic nu se schimba. Modificarile vor fi facute doar daca o asemenea initiativa va fi inaintata in Parlament.

Pavel POSTICA, DIRECTOR DE PROGRAME PROMO-LEX: “Parlamentul poate trece la urmatoarea etapa de a elabora o initiativa legislativa de modificarea Constitutiei.”

Initiativa de a organiza un referendum a venit la sfarsitul lunii noiembrie, anul trecut, de la PD si a fost votata de 53 de Parlamentari.