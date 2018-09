Parlamentul a fost evacuat, dupa ce un barbat beat a sunat la politie si a anuntat ca isi arunca in aer propria casa, dar si legislativul. Ce spun deputatii - VIDEO

Parlamentul a fost evacuat astazi, dupa ce un barbat beat a sunat la politie si a anuntat ca isi arunca in aer propria casa, dar si legislativul. S-a intamplat in timp ce in edificiu se afla un grup de experti ai Comisiei de la Venetia. Faptasul a fost retinut si risca o amenda usturatoare sau chiar inchisoare.