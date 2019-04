Parlamentul si Presedintia, atunci si acum. Protestatarii au intrat in cele doua cladiri, au spart geamuri si au distrus tot ce le-a cazut sub mana. Cum arata astazi cele doua institutii- VIDEO

Daca in urma cu jumatate de an, pe cladirea presedintiei mai puteau fi vazute urmele violentelor din 2009, acum totul este bine retusat si acoperit de lux.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Holul de la intrare care pe 7 aprilie 2009 era plin de apa si cioburi, arata diferit dupa renovare. Incaperea este in nuante aurii, spatioasa si bine iluminata.”

Pe sapte aprilie, protestatarii au spart geamurile, au deteriorat tencuiala si au distrus mobilierul, iar holul arata ca dupa razboi. Neatins a ramas doar candelabrul imens de cristal, care a fost doar curatat in timpul lucarilor de reparatie.

Suportul a fost adus din Cehia, la comanda fostului presedinte, Vladimir Voronin. Asa aratau birourile de la presedintie pe 7 aprilie si asa arata acum, cu scaune din piele si mobila noua. Totusi, cel mai spatios este cabinetul presedintelui, situat la etajul trei.

Printre incoane si mobila de lux se afla si copia sabiei lui Stefan cel Mare, pe care Igor Dodon a primit-o in dar de la presedintele Turciei, Recep Erdogan. Desi in 2009 multe din lucrurile de prin birouri au fost facute una cu pamantul...darurile protocolare primite de-a lungul timpului de presedinti au ramas neatinse. Acestea se pastreaza in biblioteca prezidentiala, construita din stejar. Majoritatea din cele expuse aici apartin lui Vladimir Voronin.

Pe 7 aprilie spatiul dintre Presedintie si Parlament arata ca un camp de lupta. Dupa ce au devastat prima cladire, protestatarii au trecut la cea a legislativului.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Protestatarii furiosi au fortat usa de la intrare, pe care au facut-o tandari, si au intrat in Parlament. Dupa reparatia cladirii, au fost instalate usi noi, la fel, din sticla.”

In haosul creat, manifestantii au distrus tot ce le-a stat in cale.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Si acest hol, acum curat si ingrijit, era devastat acum 10 ani. Pe jos se imprastiau legi si documente ale deputatilor. Iar prin geamurile pe care le-au spart, protestatarii aruncau tot ce gaseau in Parlament – calculatoare, televizoare sau chiar fotolii.”

Iar sala de sedinte, unde pe sapte aprilie tinerii sareau pe mese...a devenit, din 2016, Sala Europei. Aici au loc reunini la nivel inalt, dar si sedinte. Design-ul are la baza trei culori: albastru, gri si maro. De asemenea, a fost extinsa si sala de sedinte plenare, care, la fel, a fost devastata in 2009. Altercatii au fost nu doar aici.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Manifestantii au ajuns pana la la ultimul etaj al parlamentului unde se afla si biblioteca. 30 la suta din carti au fost distruse.”

Reconstructia Parlamentului a inceput in 2009, dar in 2010 lucrarile au fost stopate din lipsa de bani. Acestea au fost reluate in 2012, iar doi ani mai tarziu, deputatii au revenit in sediul renovat, dupa ce o perioada sedintele legislativului s-au desfasurat la Palatul Republicii, iar parlamentarii au stat in birourile din cladirea ministerului Agriculturii.

Presedintia a mai pastrat urmele violentelor din 7 aprilie pana in februarie anul trecut, cand au inceput lucrarile de reparatie. Cladirea a fost data in explotare in luna septembrie, iar banii pentru renovare, peste 7 milioane de euro, au fost oferiti de guvernul Turciei.

Anterior, cei din opozitie l-au acuzat pe Igor Dodon ca expulzarea profesorilor turci ar fi o rasplata. Seful statului a negat ca i-ar fi oferit ceva in schimb lui Recep Erdogan.