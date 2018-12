Partidul Democrat va fi primul pe buletinul de vot la parlamentare, fiind urmat de blocul ACUM, PCRM si PSRM. Tragerea la sorti a avut loc dupa ce aceste patru partide s-au inregistrat in cursa electorala - VIDEO

Concurentii au extras cate un plic in ordinea in care au depus astazi actele la CEC. Astfel, primii care s-au ales cu un numar in buletinele de vot au fost democratii.

Ulterior, la tragerea la sorti au fost chemati socialistii, care s-au ales cu numarul patru in buletinul de vot.Acestia au fost urmati de reprezentantii blocului electoral ACUM, care au extras numarul 2.

Pe locul 3 in buletinul de vot vor fi comunistii, care au depus ultimii actele la CEC. Concurentii electorali care s-au prezentat astazi la CEC spun ca sunt multimiti de locul pe care il vor avea in buletinele de vot.

Tragerea la sorti pentru stabilirea ordinii in buletinul de vot a concurentilor electorali va avea loc in fiecare zi, pana pe data de 24 ianuarie. Alegerile parlamentare vor fi organizate o luna mai tarziu.