Partidul lui Ilan Sor isi face campanie electorala in stilul sau - organizand concerte in diferite orase. Ian Raiburg, Anastasia Lazariuc si baietii de la Zdob si Zdub au cantat la Soroca - VIDEO

Mai multi oameni cu sacose pe care era imprimata sigla partidului Sor au fost surprinsi aseara in centrul orasului Soroca.

“Concertul e frumos, dar mai bine ar repara drumul.”

“Trebuia sa stee acolo unde ii e locul, dar nu sa faca concerte.”

Acestia au venit sa-i asculte pe Ian Raiburg, Anastasia Lazariuc si pe cei de la Zdob si Zdub.

Ian RAIBURG, INTERPRET: “-Cat de bine ati fost platit de Ilan Sor? -Nu am inteles intrebarea. Cat de bine v-au platit? -Eu nu cant pentru bani, eu cant pentru oameni.”

Ulterior, pe scena a iesit candidatul partidului Sor de pe circumscriptia de la Soroca care s-a lansat in promisiuni citindu-le de pe foaie.Oamenilor le-au fost aratate si filmulete electorale.

Mesajele lui Ilan Sor pe pagina sa de facebook despre concertele din regiuni sunt identice, fiind schimbata doar denumirea localitatii. Chiar si unele greseli raman neschimbate.

Ieri cand a sarbatorit ziua fiicei sale, Sor a lipsit de la concertul de la Soroca, desi la celelalte a fost prezent. Pana acum, primarul degrevat de Orhei a organizat astfel de concerte la Briceni si la Edinet. Ilan Sor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, fiind invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore. El se declara nevinovat.

Ilan Sor se plimba in libertate pana cand se va pronunta Curtea de Apel Cahul care inca nu a facut-o asa cum pe parcursul ultimului an, instanta a tot amanat procesul.