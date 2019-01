Partidul Sor, al carui lider este condamnat in dosarul BEM, a fost inregistrat in cursa pentru parlamentare. Ilan Sor si-a adus la CEC o multime de sustinatori, a marsaluit in fata lor si le-a facut promisiuni - VIDEO

In timp ce membrii Comisiei Electorale Centrale erau in sedinta si urmau sa ia o decizie in privinta inregistrarii partidului in cursa electorala, zeci de oameni coborau din autocare in fata CEC-ului.

“A facut lucruri frumoase la Orhei.”

De data aceasta, membrii comisiei nu au discutat prea mult timp subiectul.

Vladimir SARBAN, MEMBRU CEC: “Toate documentele au fost prezentate, eu nu vad de ce nu as vota.”

Nici de aceasta data, membrii CEC-ului nu au avut obiectii fata de certificatul de integritate prezentat de primarul de Orhei, care este condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare in dosarul fraudelor de la Banca de Economii.

Alina RUSSU, PRESEDINTA CEC: “6 voturi pro, 1 abtinere. Partidul a fost inregistrat in cursa. ”

Partidul Sor a fost respins de CEC saptamana trecuta pentru ca lista candidatilor nu era semnata de Ilan Sor. Pana in acest moment, 4 partide au fost inregistrate in cursa electorala - PD, blocul electoral ACUM, PCRM si PSRM. Partidul Sor va fi al cincilea in buletinul de vot.