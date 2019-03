Partidul Sor care a obtinut 7 mandate in Parlament a avut de castigat nu doar de pe seama sistemului mixt de vot, dar si datorita unei modificari facute la initiativa liberalilor in 2013. Ce spun expertii - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: „Al saptelea fotoliu a ajuns la Sor datorita modificarii, acum 6 ani, a sistemului proportional de vot. Pana atunci, partidele care treceau pragul electoral primeau atatea mandate, cate procente obtineau in alegeri. Diferenta pana la 101 era impartita proportional – adica tot in functie de scor - intre cei care au acces in Legislativ. Astfel, partidului cu cel mai mic scor nu-i mai revenea nimic. Inaintea parlamentarelor din 2014, insa, la propunerea liberalilor codul electoral a fost amendat asa ca mandatele ramase sa fie distribuite egal. Acest lucru a avantajat atunci PL, iar acum – partidul primarului de Orhei.”

Veaceslav IONITA, FOST DEPUTAT PLDM: „Pana la initiativa PL, ele se imparteau proportional, adica partidul mai mare primeste mai mult, partidul mai mic, primeste mai putin. Atunci au venit cu initativa liberalii si au zis hai sa dam la toti egal.”

Putem spune, asadar, ca liberalii de atunci i-au facut o favoare formatiunii Sor de acum. Pe langa astsa, daca mandatele s-ar fi calculat astazi in baza sistemului proportional de vot, adica a sistemului electoral vechi, atunci blocul ACUM ar fi castigat mai multe locuri in plen, in defavoarea democratilor.

Veaceslav IONITA, FOST DEPUTAT PLDM: „Votul popular pentru PAS este de 30 de mandate, dar pentru ca este mixt si ei nu au luat mult in regiune, s-au ales cu 26 de mandate, sunt in pierdere cu patru mandate.”

Si partidul lui Ilan Sor a fost dezavantajat de sistemul mixt.

Veaceslav IONITA, FOST DEPUTAT PLDM: „Partidul Sor, care in sistemul vechi dupa votul popular,/el ar fi avut 10 mandate, iar in sistemul actual nou, pentru ca deputati pe uninominale nu avea de unde sa aiba, el are 7 mandate, in pierdere cu 3.”

Principalii beneficiari ai mixtului sunt democratii, care s-au ales cu 3 mandate in plus, dar si socialistii. De altfel, specialistii spun ca independentii nu ar fi avut nicio sansa daca nu era aplicat modelul mixt. Sistemul electoral a fost modificat in vara anului 2017, cu votul a 74 de deputati: democrati, socialisti si membri ai Grupului Parlamentar Popular European. La sistemul de vot mixt s-a ajuns dupa ce Vlad Plahotniuc a propus trecerea la votul uninominal, la inceputul anului, iar ulterior Igor Dodon a venit cu ideea sistemului mixt, pe care democratii au acceptat-o imediat, in cateva minute, la o sedinta de Parlament.