Partidul Sor s-a lansat in campania electorala la un hotel de lux din capitala. Evenimentul nu a fost anuntat din timp, iar cand am aflat de el si am vrut sa intram acolo, nu ni s-a permis - VIDEO

Am insistat sa intram la manifestatie, dar fara succes. Cei care ieseau de la eveniment nu au vrut sa discute cu noi.

Din imaginile transmise live pe pagina de facebook a partidului se vede ca cei prezenti acolo au urmarit filmulete electorale si au ascultat promisiunile facute de Ilan Sor.

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDULUI SOR: “Scopul meu principal nu era sa-i mint pe oameni, ci sa indeplinesc promisiunile si astazi am demostrat ca ceea ce spunem coincide cu ceea ce facem.”

Ulterior, liderul partidului a prezentat cei 51 de candidati ai partidului de pe circumscriptiile uninominale.

Spre final de eveniment, pe scena a cantat Anastasia Lazariuc. Partidul Sor va fi al cincilea in buletinul de vot. Desi a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare in dosarul Bancii de Economii, Ilan Sor se plimba in libertate si poate candida, deoarece nu exista o decizie definitiva. Curtea de Apel Cahul, care examineaza de un an dosarul, nu s-a pronuntat inca, iar sedintele sunt amanate in lant.