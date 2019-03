Partidul Sor si independentii: averi, afaceri si interese - ANTICORUPTIE.MD

Curtea Constitutionala a validat mandatele noilor deputati, alesi in urma scrutinului din 24 februarie. Constatam, intre altele ca o buna parte din cei care au acces in Parlament au figurat in anchetele reportericesti care au scos la iveala interesele ascunse si schemele de coruptie in care au fost implicati. Reporterii Centrului de Investigatii Jurnalistice au radiografiat si va prezinta cine sunt, ce averi si ce interese au noii parlamentari din Partidul Politic Sor, dar si deputatii independenti, scrie anticoruptie.md