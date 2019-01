Partidul Democrat s-a lansat in campania electorala, fara sa ora si locul evenimentului. Vlad Plahotniuc: „Nu ne-am invatat sa gestionam inca si timpul de afara, dar o s-o facem si pe asta” - FOTO/VIDEO

Acestia si-au instalat un stand imens de culoare albastra cu simbolurile partidului afara in fata cladirii si o tribuna unde rand pe rand au trecut si si-au spus discursurile de lansare.

Evenimentul a fost transmis live pe pagina de Facebook a liderului PD, Vlad Plahotniuc.

Primul care a luat cuvantul a fost presedintele Parlamentului, Andrian Candu.

„Echipa Partidului Democrat este echipa care stie sa se mobilizeze foarte bine, deoarece echipa PD stie in perioade dificile pentru tara sa ia cele mai bune decizii si sa vina cu cele mai bune solutii. De ce echipa PD si nu altii? Deoarece PD are cea mai buna echipa de profesionisti. Este echipa faptelor si a relizarilor. Concurentii nostri electorali, partidele cu care intram noi astazi in competitie, vor umple cu siguranta tara cu panouri, banere, televizoarele cu promisiuni si sperante desarte, iar echipa PD, nu trebuie sa faca altceva decat sa vorbeasca si sa spuna adevarul. PD promoveaza o singura politica buna pentru dezvoltarea acestei tari, „politica pro-Moldova”” a spus Candu.

Urmatorul care a iesit in fata sa tina cuvantare a fost prim-ministrul Pavel Filip, acesta si-a enumerat, din nou, reformele pe care le-ar fi facut in acest timp si a tinut sa faca noi promisiuni.

„Intram in aceasta campanie cu sentimantul ca mi-am facut datoria fata de oameni si cerandu-le in continuare increderea pentru a duce tara inainte pe calea dezvoltarii. Nu am facut minuni, dar cred ca am stiut sa administram bine banul public si de aceea am putut sa-l investim in sprijinul oamenilor si in bunastarea tarii.” a spus Filip.

Liderul PD, Vlad Plahotniuc, s-a aratat sigur ca partidul va ramane in continuare la guvernare.

„Nu ne-am invatat sa gestionam inca si timpul de afara, dar o s-o facem si pe asta. De aceasta campanie va depinde daca Moldova isi va pastra in continuare ordinea, stabilitatea politica in tara, va continua si va mentine cresterea economica, ori va cadea iar in haos, dezmat si saracie.” a spus in discursul sau Vlad Plahotniuc.

Plahotniuc a vorbit despre alegeri transparente si corecte, dar totusi lansarea in campanie au tinut-o in secret.

„Sa castigam convingator, deschis, transparent si corect aceste alegeri” a spus Plahotniuc.

De mentionat ca Partidul Democrat a tinut in secret locatia si ora lansarii in campanie, iar contatcat de Pro TV, purtatorul de cuvant al partidului ne-a spus ca nu stie unde are loc evenimentul.