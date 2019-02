Pasapoarte moldovenesti arse la Moscova. Cativa moldoveni le-au dat foc in semn de protest fata de rezultatele de la alegerile din 24 februarie - VIDEO

“Ceea ce s-a petrecut ieri cu voturile parlamentare si cum a votat poporul… Eu, in semn de protest, ard pasaportul meu, al Republicii Moldova. Eu nu am ce cauta in tara noastra. Tara noastra s-a vandut si cetatenii nostri s-au vandut.”

Din cei 16 protestatari care apar in imagini, doar trei si-au pus pasapoartele pe rug. Ei spun ca nu sunt de acord cu rezultatele obtinute de Partidul Nostru la alegeri si sustin ca multe voturi ar fi fost cumparate.