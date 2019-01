Pasapoartele romanesti vor fi modificate din nou, dupa ce anul trecut le-a fost schimbata durata de valabilitate. Autoritatile vor sa schimbe culoarea pasaportului din rosu-visiniu - VIDEO

In plus, pe coperta va fi gravata stema tarii in 3D, care va fi completata cu o coroana, iar pe cea din interior vor aparea mentiuni noi. Potrivit presei romane, schimbarile au ca scop sa puna actele in acord cu noile reguli ce tin de protectia datelor cu caracter personal. In lume exista patru culori pentru pasapoarte: rosu, albastru, verde si negru.

Proiectul de lege care prevede aceste modificari a fost adoptat ieri de executivul de la Bucuresti si urmeaza sa intre in vigoare dupa publicarea in monitorul oficial.