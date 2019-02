Focuri de arma la Soroca. Patronul unei case de schimb valutar a impuscat de mai multe ori in aer, dupa ce doi indivizi l-au atacat si jefuit de 50 de mii de lei, in plina strada

Potrivit politiei, totul s-a intamplat ieri in jurul orei 18:00. Barbatul mergea pe o strada din Soroca, iar la un moment dat, doi indivizi l-au lovit cu un obiect in cap si i-au furat geanta in care se aflau 50 de mii de lei si actele personale.

Dupa ce a inteles ce s-a intamplat, victima a scos arma si a tras de patru ori in aer pentru a incerca sa-i opreasca pe faptasi, insa fara succes. Acestia au fugit. Oamenii legii spun ca nici pana astazi nu i-au gasit.

Atunci cand vor fi identificati, acestia risca pana la 10 ani de inchisoare.

Politia investigheaza cazul.