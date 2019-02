100 000 de tigari de contrabanda in trenul Chisinau-Bucuresti. Erau duse de 4 angajati ai Cailor Ferate, care au fost retinuti de Politia Romana - FOTO

Potrivit politiei romane, o schema de contrabanda a fost pusa la cale de catre patru angajati ai Caii Ferate din Moldova.

Acestia au fost prinsi in flagrant chiar in momentul in care ascundeau mii de tigari in trenul de pe ruta Chisinau-Bucuresti, pentru ca ulterior sa le vanda in Romania.

La moment politistii perchezitioneaza tot trenul.

Din pacate, nu am reusit inca sa obtinem comentariul de la directia CFM.