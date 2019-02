Patru din cei 11 angajati de la Centrul Municipal de Sanatate Publica, retinuti pentru coruptie, au fost adusi in fata instantei - VIDEO

Magistratii de la Judecatoria Chisinau cu sediul la Ciocana urmeaza sa decida daca ii plaseaza in arest pe un termen de 30 de zile,asa cum au cerut procurorii. Alte sapte persoane retinute in acelasi dosar si-au recunoscut vina si colaboreaza cu oamenii legii, fiind cercetati in libertate.

Acum doua zile, ofiterii CNA au descins la Centrul Municipal de Sanatate Publica si au retinut cativa angajati suspectati ca ar fi luat mita de la agenti economici ca sa inchida ochii la incalcari.