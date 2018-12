Patru amici dintr-o localitate din Straseni au consumat bauturi alcoolice, pana cand unul dintre ei l-a ucis cu sange rece pe altul

Totul s-a intamplat aseara, in jurul orei 22:15, intr-o localitate din Straseni. Dupa ce au consumat alcool impreuna, cei patru amici - doi adolecenti de 16 ani, un tanar de 20 de ani si altul de 31 de ani, au inceput sa se certe, spun oamenii legii. Astfel, tanarul de 20 de ani l-a lovit cu o piatra in cap pe barbatul in varsta de 31 de ani.

In urma loviturilor primite, barbatul de 31 de ani s-a stins. Pe acest caz a fost pornita o cauza penala, iar cei trei amici au fost retinuti pentru 72 de ore.