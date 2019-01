Patru tineri au fost retinuti aseara fiind suspectati ca ar fi consumat droguri chiar in masina aflata in trafic pe strada Calea Orheiului din capitala - VIDEO

Patru tineri au fost retinuti aseara fiind suspectati ca ar fi consumat droguri chiar in masina aflata in trafic pe strada Calea Orheiului din capitala. Inspectorii au aratat soferului sa traga pe dreapta dupa ce ar fi observat in masina un tanar care si-a introdus in mana o seringa. Soferul insa, a apasat pe acceleratie, dar in scurt timp, a fost fortat sa opreasca.