Paznicul carierei de piatra din satul Piatra Alba, gasit mort. Politia: poarta ar fi cazut peste el si l-ar fi strivit

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta dimineata, in jurul orei 08:00. Barbatul se afla la serviciu la mina de piatra, iar cand a incerca sa deschida poarta, aceasta a cazul peste el si l-a strivit. Nu este clar, insa, in ce circumsctante a avut loc totul. Barbatul in varsta de 47 de ani nu a mai putut fi salvat. Oamenii legii investigheaza cazul.