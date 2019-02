PD, catre ACUM: "De ce reprezentantii vostri pleaca cu stampile de la sectiile de vot in buzunar acasa si care sunt intentiile voastre legate de acele stampile"

Vladimir CEBOTARI, SEFUL STAFF-ULUI PD: "Observam ca daca celor 2 nu prea le-a mers cu victimizarea falsa privind intoxicarea cu mercur, acum cauta motive pentru a se victimiza. Dau dovada de iesiri isterice.

Este comic sa te plangi ca prezenta este mare la vot in circumscriptia in care candidezi. Si apropo, mai spun colegii ca atunci cand spui minciuni, trebuie sa mergi sa faci analize pentru ca e foarte probabil ca creste nivelul de mercur in sange.

Ar fi mai corect ca domnul Nastase sa explice de ce a incalcat legea atunci cand a facut agitatie electorala in sectia de vot. De ce reprezentantii lor pleaca cu stampilele de la sectiile de vot in buzunar acasa si care sunt intentiile lor legate de acele stampile.

Sa explice de ce pun oamenii sa deterioreze panourile PDM legal amplasate. Aceste lucruri sunt probate. In privinta acestor lucruri am facut demersuri. Cu toate acestea, derapajele contracandidatilor nostri nu influenteaza rezultatele alegerilor. Legat de votantii din transnistria noi am sesizat toate autoritatile competente. Asteptam sa-si faca datoria."